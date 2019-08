Greco a Miss Italia, omaggio alle donne

ROMA, 10 AGO - "Questo concorso ci aiuterà a ribadire, qualora ce ne fosse bisogno, che le donne italiane sono le più belle e le più brave del mondo, capaci di rivestire ad altissimo livello i ruoli più disparati": sarà una grande "serata di festa" quella del 6 settembre per Alessandro Greco, scelto poche ore fa per condurre in diretta su Rai1 alle 21.15 la finale di Miss Italia, nell'ottantesimo compleanno del concorso. Reduce dal successo del quiz "Zero e lode!", Greco afferma, intervistato dall'ANSA, che in questa edizione "verrà esaltata la bellezza italiana in tutte le sue forme, anche quella dell'Italia stessa: un'occasione per celebrare la storia del concorso ma anche quella della società e del costume italiani". A chi sostiene che il concorso proponga un'immagine mercificata della donna, il conduttore replica che "Miss Italia non è mai stato un concorso solo sulla bellezza, anche quando è stato contestato: la mercificazione della donna appartiene ad altri ambiti. Lo proveremo a fine serata", afferma.