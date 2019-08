Al via Taormina Opera Stars

TAORMINA (MESSINA), 10 AGO - Al via, al Teatro Antico di Taormina, il quinto festival internazionale della musica: dal 18 al 25 agosto Taormina Opera Stars propone tre eventi d'eccezione. Si comincia con la compagnia di danza tra le più prestigiose al mondo, K-Arts Dance Company, il 21 con replica il 24 una spettacolare edizione dell'opera lirica, Carmen con un cast di spessore per la regia di Antonio De Lucia. A conclusione, il 25 agosto il concerto di un vero mito della musica: la pianista Martha Argherich in recital con Daniel Rivera. Il Festival 2019 sarà inaugurato il 18 agosto presentando sul palcoscenico del Teatro Antico un balletto classico: "Song of the Mermaid", liberamente ispirato all'affascinante favola della Sirenetta di Hans Christian Andersen. In scena al Teatro Antico "K-Arts", la più importante compagnia di danza della Corea, applaudita nei teatri di tutto il mondo. Lo spettacolo, per la prima volta in Italia, sarà in esclusiva nazionale a Taormina.