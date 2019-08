A Locarno giovani tra chat e sesso

LOCARNO, 8 AGO - Con l'escamotage di una storia giudiziaria, La fille au bracelet (La ragazza con il braccialetto) di Stephane Demoustier, il 72/o Locarno Film Festival affronta il tema caldissimo del mondo adolescenziale: le modalità di interazione dei ragazzi fra libertà sessuali, revenge porn, bisessualità femminile, ma soprattutto carnalità senza amore dei giovani della piccola e media borghesia. Nella pellicola franco-belga, Lise, 16 anni, viene accusata di aver ucciso un'amica: sei mesi di carcerazione preventiva, quindi arresti domiciliari con braccialetto alla caviglia e infine, a due anni dall'omicidio, il processo in Corte d'Assise. La giovane non fa nulla per difendersi dalle accuse. Il pm tenta di inchiodarla asserendo che è colpevole perché infuriata dopo che l'amica aveva messo su internet un video con lei intenta ad un rapporto orale con un ragazzo frequentato, ma non amato, da entrambe. Ma poi si scopre che è stata proprio la ragazza assassinata a filmare la scena. Nel cast Chiara Mastroianni.