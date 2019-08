Perdonanza, eventi su rinascita L'Aquila

L'AQUILA, 8 AGO - Una settimana di emozioni, un contenitore di momenti laici e spirituali che prendono vita grazie alla voce e ai sentimenti di chi ha sostenuto L'Aquila nel dramma e ora vuole contribuire ad accelerarne la rinascita. Leonardo De Amicis, direttore d'orchestra, sente tutta la responsabilità di essere direttore artistico della 'Perdonanza Celestiniana' nel decennale del terremoto che devastò il capoluogo abruzzese: per l'edizione 725, dal 23 al 29 agosto, "è stato importante partire dal contenuto e scrivere qualcosa di diverso per ogni sera. Con i cantanti de Il Volo "c'è un affetto lontano". "Ho detto loro 'ragazzi, questo è l'anno', ed è nata la serata del 26 agosto 'il Volo per L'Aquila'". La serata di apertura, il 23, è incentrata sui temi della rinascita, delle radici, dell'appartenenza alla terra. "Ho chiamato Gianni Morandi, gli ho detto 'andiamo a dire cosa è accaduto in questi dieci anni'. Per la serata finale tornerà Fiorella Mannoia, "la prima artista che ha donato un concerto alla città".