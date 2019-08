Renzo Rubino con brano, video e tour

ROMA, 8 AGO - Renzo Rubino è tornato con Dolcevita, il brano (Giungla Factory distribuito da Artist First) già disponibile, ora illustrato anche per immagini con il video: un racconto visivo dedicato a una terra, la Puglia, dove Rubino ha le sue radici più profonde. La clip, che è girata tra Martina Franca, città natale del cantautore, e Manduria, mantiene il ritmo scanzonato della ballade tipiche dei canti del Sud: dal tamburello alle aperture melodiche nei ritornelli. Con Dolcevita Rubino canta le contraddizioni del vivere in una terra bella e dannata dove gli angoli bianchi dei vicoli si scontrano con le tinte scure della sopravvivenza, per il lavoro o il fumo nero industriale che sporca vite e nuvole ("I vecchi guai son sempre e solo nuvole di fumo che ci fa morire angeli", canta Rubino). L'inno alla Puglia continua anche con un tour su un gozzo partito da Polignano a Mare, Porto Rubino, che si ferma in alcuni porti lungo la costa adriatica: 10 agosto Torre Canne, il 14 Tricase, il 30 Locorotondo. Concerti gratuiti.