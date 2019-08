Valzer conduttori per reality Mediaset

ROMA, 7 AGO - Valzer di conduzioni per la punta di diamante dei programmi Mediaset, i reality, e show: da Alessia Marcuzzi a Ilary Blasi, da Alfonso Signorini a Michelle Hunziker e Maria De Filippi, si mescolano le carte sul banco. Marcuzzi ci riprova con l'Isola dei famosi su Canale 5. Ma sarà anche al comando anche di Temptation Island Vip. Il reality (di cui è in onda da qualche giorno il promo) andrà in onda, da settembre in prima serata. Ilary Blasi dice invece addio al Gf Vip. Il direttore di Chi, Alfonso Signorini, da opinionista diventa conduttore del reality. In onda da novembre, per dare spazio ad Amici Vip: qui al timone Michelle Hunziker. La conduttrice svizzera sarà anche a Striscia la Notizia e anche All Togheter Now. Ilary Blasi invece, ha accettato Eurogames, revival di Giochi senza frontiere. In attesa di presidiare la primavera con Amici tradizionale e C'è posta per te, Maria De Filippi torna nella giuria di Tu sì que vales con Rudy Zerbi, Gerry Scotti Sabrina Ferilli giudice popolare e Belen Rodriguez.