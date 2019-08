A Muti il Premio speciale Viareggio 90

VIAREGGIO (LUCCA), 7 AGO - Premio speciale Viareggio 90 per Riccardo Muti: ad assegnarlo il Viareggio-Repaci arrivato alla sua novantesima edizione a cui il 23 agosto è dedicata una tavola rotonda. La cerimonia di consegna sarà il 24 agosto al Principino di Viareggio e verrà condotta dallo scrittore Paolo Di Paolo. Walter Veltroni illustrerà i premi speciali che oltre a Muti sono stati assegnati a Marco Bellocchio (premio internazionale Viareggio-Versilia), Sabino Cassese (premio del presidente), Gino Paoli (Città di Viareggio) ed Eugenio Scalfari (premio giornalistico). Il riconoscimento a Muti è stato assegnato per onorare "la sua straordinaria militanza artistica, il suo impegno a difendere i valori della cultura e a promuovere il dialogo fra i popoli attraverso la musica, la sua capacità di disegnare un futuro per i giovani nel quale memoria e speranza si incontrino nel nome dell'arte, dello studio, della passione". Il 24 agosto si conosceranno anche i vincitori del premio Viareggio-Repaci.