Ad Assisi l'addio ad Alberto Sironi

ASSISI (PERUGIA), 7 AGO - Commosso, silenzioso e partecipato addio ad Alberto Sironi: in tanti questa mattina ad Assisi, nella cattedrale di San Rufino, hanno voluto dare l'ultimo saluto al regista che ha portato in tv il commissario Montalbano. Cerimonia alla quale non ha voluto mancare Luca Zingaretti che ha interpretato il personaggio creato da Andrea Camilleri. Con lui altri volti del mondo della tv, come Flavio Insinna, e del cinema, ma anche gli altri protagonisti della trasposizione televisiva dei romanzi del celebre scrittore siciliano, anche lui recentemente scomparso. Accanto a tanti amici, parenti e familiari. Assisi si è così stretta ancora una volta attorno a Sironi. Il regista viveva nella città umbra dopo avere sposato circa tre anni fa l'organizzatrice di eventi Lucia Fiumi. Nell'omelia, il parroco della cattedrale, don Cesare Provenzi, ha parlato del regista come di "un gentiluomo, un uomo trasparente e sincero".