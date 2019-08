Senigallia, in mostra foto di Galimberti

SENIGALLIA (ANCONA), 5 AGO - Il massimo esponente italiano della corrente artistica basata sulla fotografia istantanea, Maurizio Galimberti, è in mostra in questi giorni alla Rocca Roveresca di Senigallia. Per tutto il mese di agosto è esposta nel monumento una raccolta di fotografie dell'artista di fama internazionale, noto al pubblico per i suoi 'collage' di polaroid. Originale e ad effetto lo stile dell'artista comasco, classe '65, che si esprime con mosaici realizzati attraverso numerosi scatti di polaroid dello stesso soggetto. Composizioni realizzate da tante tessere, tutte della stessa dimensione ma di numero variabile tra un'opera e l'altra, che mettono in evidenza i tratti più significativi del personaggio ripreso. Tra questi il fotografo Mario Giacomelli, il filosofo Umberto Eco, il regista Robert Altman, l'attrice Barbara Bouchet e il cantautore Lucio Dalla. In mostra anche i 'ready made' e le fotografie di viaggio: dalla grande mela alle pianure dell'Emilia Romagna.