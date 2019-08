A Urbino caccia al tesoro tra i dipinti

URBINO, 5 AGO - Si chiama 'Trama degli Sguardi' ed è una caccia al tesoro decisamente originale: le squadre in gara si devono sfidare nella ricerca di minuscoli particolari celati nelle opere d'arte della Galleria Nazionale delle Marche, nel Palazzo ducale di Urbino. La caccia al tesoro è in programma giovedì 8 agosto e sarà replicata il 15, il 22 e il 29. Le squadre devono essere composte da un minimo di 3 a un massimo di 6 concorrenti e hanno la possibilità di chiedere aiuto a misteriosi personaggi del passato. L'evento, organizzato dall'associazione 'Caccia al Teshorror' assieme alla Galleria Nazionale delle Marche e all'associazione 'Rievocazioni Storiche', dopo aver coinvolto 300 concorrenti nel 2018, punta anche quest'anno a unire il divertimento con l'arte e la cultura. Gli sponsor? Una gelateria ('Raffaella'), una libreria ('Montefeltro') e una degusteria ('Raffaello'). A dimostrazione che basta poco per dare vita a eventi culturali originali e coinvolgenti. (ANSA).