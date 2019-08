Black Mountain in tour a Cervia

RAVENNA, 5 AGO - Considerati tra i massimi esponenti del nuovo sound psichedelico mondiale, i canadesi Black Mountain saranno in tour a Cervia (Ravenna) venerdì 9 agosto per presentare, al Rock Planet, il nuovo disco 'Destroyer'. È il sesto album in studio della band di Vancouver e ha avuto collaboratori di prestigio come Kliph Scurlock (Flaming Lips), Kid Millions (Oneida) e John Congleton (St.Vincent, Swans). I componenti sono Stephen McBean (voce-chitarra), Amber Webber (voce), Matt Camirand (basso), Jeremy Schmidt (mellotron-organo) e Joshua Wells (batteria). I Black Mountain riprendono, con uno sguardo al presente, le sonorità psichedeliche e sperimentali di gruppi come Pink Floyd o The Velvet Underground, l'hard blues degli anni Settanta con richiami a band come Led Zeppelin e Black Sabbath, unite ad un incedere ipnotico e cupo con echi folk e stoner rock. Dopo la tappa romagnola il tour proseguirà in Svizzera e Ungheria, poi dal 17 agosto negli Stati Uniti e in Canada.