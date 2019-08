Dati Ebu, l''efficienza' della Rai

ROMA, 3 AGO - Efficiente, con il canone più basso e e con meno dipendenti rispetto alle altre 'cugine' europee. E' la fotografia della Rai scattata dall'European Broadcasting Union (Ebu), l'unione delle radiotv pubbliche europee, che ha messo a confronto in particolare le concessionarie di Spagna, Francia, Regno Unito, Germania e Italia. In termini comparativi, la Rai, secondo i dati Ebu, dispone di risorse pubbliche inferiori alle altre concessionarie: nel 2017 Viale Mazzini ha beneficiato di 1.776 milioni di euro contro i 4.729 milioni della Bbc, i 3.378 milioni delle concessionarie francesi e gli 8.122 milioni delle tv e radio pubbliche tedesche. In Italia il valore del canone, 90 euro, è il più basso se comparato a quello di altri grandi paesi come Regno Unito, Francia e Germania, dove è di circa 166 euro, 138 euro e 210 euro. Quanto ai dipendenti, i 12.917 della Rai (dati 2017) sono meno della metà di quelli delle radiotv tedesche (33.959) e meno delle concessionarie francesi (16.915) e spagnole (13.601).