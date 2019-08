Woodstock, 50 anni concerto del secolo

ROMA, 4 AGO - Il fallimento dell'organizzazione dell'edizione del cinquantenario di Woodstock (15-17 agosto 1969) lascia cadere un velo malinconico sulla ricorrenza. Michael Lang, l'unico dei quattro organizzatori dell'evento originale ancora in attività, si è dovuto arrendere: non è neanche immaginabile mettere in piedi un mega raduno all'insegna dell'improvvisazione e del caos logistico come allora. All'epoca i quattro pensavano a un raduno da 50mila persone: ne arrivarono 500mila che si trovarono di fatto senza cibo né acqua o sostegno medico nella fattoria di Max Yasgur, un contadino di Bethel che affittò il suo terreno per 75mila dollari. Poteva essere un disastro e invece si creò un mito. Furono davvero "tre giorni di pace e musica rock". Alcune delle performance leggendarie furono animate da artisti addirittura al primo disco come Joe Cocker e Santana, senza contare Richie Havens con Freedom, i Grateful Dead, Janis Joplin, Joan Baez, Crosby, Stills, Nash & Young. Su tutti Jimi Hendrix, che chiuse la tre giorni.