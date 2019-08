Banco del Mutuo Soccorso in tour

ROMA, 4 AGO - Nuovo tour per il Banco del Mutuo Soccorso. Dopo la pubblicazione dell'album "Transiberiana" (Inside Out Music/Sony Music Group) e la nomination ai Progressive Music Awards nella categoria "Best International Band/Artist Of The Year", la storica band è pronta per presentare dal vivo i nuovi brani. Il Teatro Romano di Verona ospiterà il 2 settembre l'anteprima estiva. In questa occasione Gianni Nocenzi, membro originario del Banco, salirà sul palco insieme alla band guidata da Vittorio Nocenzi. Dopo l'abbandono nel 1985, sono rarissime le occasioni in cui il compositore e pianista si è esibito insieme al Banco. Il tour invernale inizierà a novembre e andrà avanti nel 2020. Queste le prime date annunciate: 1 novembre Velletri - Roma (data zero), 7 novembre Brescia, 8 novembre Milano, 16 novembre Torino, 14 dicembre Martina Franca - Taranto, 11 gennaio Chiasso, 31 gennaio Roma, il 1 e 2 febbraio Campobasso, 5 febbraio Genova, 27 marzo Avezzano, 31 marzo Bologna.