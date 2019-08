Bignardi, metterò tutti sotto assedio

MILANO, 3 AGO - Dopo l'invasione, l'assedio. "Noi barbari siamo cresciuti', scherza Daria Bignardi riferendosi al talk show, e alla squadra di lavoro, delle 'Invasioni barbariche', in onda su La7 fino al 2015 e ultima sua esperienza da conduttrice televisiva. A quattro anni di distanza Discovery Italia l'ha convinta a tornare in tv con un programma inedito da lei ideato, 'L'assedio', la novità della prossima stagione del gruppo guidato da Alessandro Araimo. La giornalista e scrittrice (ed ex direttore di Rai3), 58 anni, debutterà il 16 ottobre sul canale Nove con la prima di un ciclo di 16 puntate, raccontando la realtà e il tempo in cui viviamo attraverso le sue interviste. A convincerla a cedere al pressing di Discovery, il titolo del programma e "la voglia di raccontare la realtà, insomma quello che ho sempre fatto. Mi sono detta che quello che voglio è capire: e il modo migliore non far parlare me, perché io non ho nulla da dire, ma dare spazio alle persone, facendo io da medium". Insomma intervistando.