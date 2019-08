Hit parade, Machete Mixtape ancora primo

ROMA, 2 AGO - Per la quarta settimana consecutiva Machete Mixtape 4, di una delle crew più longeve d'Italia di cui fanno parte Salmo, Slait, Hell Raton, Nitro, Dani Faiv e Jack The Smoker, si conferma in vetta alla classifica dei dischi più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk. Inalterato il resto del podio rispetto a sette giorni fa con Ultimo stabile al secondo posto con Colpa delle Favole (è poi quarto con Peter Pan e ottavo con Pianeti) e con Ed Sheeran al terzo con No.6 Collaborations Project, nuovo album del cantautore inglese, con 15 inediti e 22 collaborazioni con artisti del calibro di Cardi B, Camila Cabello, Eminem, 50 cent, Bruno Mars, Khalid, Travis Scott, Justin Bieber, Stormzy. In lieve risalita Salmo con Playlist, davanti ad Elettra Lamborghini che rientra in top ten con Twerking Queen. Stabile settimo Bruce Springsteen con Western Stars (primo tra i vinili). Chiudono Jovanotti, con l'ep Jova Beach Party, e il fenomeno americano Billie Eilish con When we all fall asleep, where do we go?.