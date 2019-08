Clerici, no a Miss Italia ma sì Zecchino

ROMA, 2 AGO - "Ho pensato molto e ho deciso di credere ancora a una lunga storia d'amore che dura da 33 anni con la Rai. Con la mia consueta schiettezza ho detto no a Miss Italia perché non c'erano le condizioni per preparare l'evento adeguatamente avendolo saputo solo qualche giorno fa. Invece farò lo Zecchino d'oro per amore dei bambini, dei frati dell'Antoniano, delle tagliatelle di nonna Pina e del mio amico Carlo Conti. Così come onorerò l'impegno sociale con Telethon". In un messaggio sui social, Antonella Clerici sembra mettere da parte i malumori per il mancato inserimento nei palinsesti autunnali Rai e annuncia i prossimi impegni. Quanto al futuro, "poi vedremo... so che il pubblico, per me sovrano, mi è vicino. Conto su di voi per affetto e sostegno, fiducia e lealtà maturata in tanti anni insieme. A presto, aspettatemi", conclude con un cuoricino. Festeggia lo Zecchino su Facebook: "Antonella Clerici condurrà su Rai1 lo #Zecchino62!!! Con lei garantiamo un'edizione dall'#effettovitamina!".