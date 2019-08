Cinema d'animazione d'autore nel Barese

BARI, 2 AGO - Il Festival internazionale del cinema d'animazione d'autore 'Imaginaria' torna a Conversano (Bari) per la 17/a edizione, dal 19 al 24 agosto. Saranno proiettati più di cento tra film e cortometraggi in concorso, fuori concorso e retrospettive di autori di tutto il mondo, oltre a eventi collaterali con laboratori per bambini e letture animate nell'ambito di 'Imaginaria Kids', masterclass, incontri con gli autori e mostre, come quella dedicata ai 25 anni del cinema di animazione degli artisti portoghesi Regina Pessoa e Abi Feijó, per la prima volta in Italia. Sarà conferito il 'premio alla carriera' a Fusako Yusaki, autrice di origini giapponesi ma residente in Italia ormai da quasi 50 anni, specializzata per la tecnica della plastilina (claymation) e nota per gli short pubblicitari del Fernet Branca e per la sigla dell'Albero Azzurro.