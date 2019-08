Roma: neve d'agosto, dedica a Notre Dame

ROMA, 2 AGO - Per il 36/o anno consecutivo la sera di lunedì 5 agosto la neve tornerà a cadere a Roma imbiancando la cupola della chiesa di Santa Maria Liberiana e piazza Santa Maria Maggiore, sul Colle Esquilino, così come, si narra, avvenne in modo miracoloso nello stesso giorno del 358 dopo Cristo. Con una dedica davvero speciale: alla rinascita di Notre Dame de Paris e alla figura di Leonardo da Vinci. L'evento, firmato anche quest'anno dall'architetto Cesare Esposito, avrà inizio alle 21 e sarà accompagnato da musiche, suoni, luci, raggi laser, letture, canti, espressioni artistiche e apparizioni celesti di sicuro effetto scenico, in un crescendo che arriverà al culmine a mezzanotte, quando candidi fiocchi di neve scenderanno sul pubblico e imbiancheranno tutta la piazza.