In Italia un autunno di grandi maestri

ROMA, 2 AGO - Sarà un autunno di grandi maestri, dall'antico al '900, quello che attende in Italia gli appassionati d'arte. A Roma al Chiostro del Bramante arriverà a settembre "Bacon, Freud, la Scuola di Londra. Opere della Tate", mentre dal 9 ottobre Palazzo Braschi ospiterà la mostra evento "Canova eterna bellezza". A Milano c'è attesa per "Guggenheim. La collezione Thannhauser, da Van Gogh a Picasso" a Palazzo Reale dal 17 ottobre. A Firenze il 28 settembre Palazzo Strozzi accoglierà la rassegna "Natalia Goncharova tra Gauguin Matisse e Picasso". Dal 3 ottobre ecco "Raffaello e gli amici di Urbino" alla Galleria Nazionale delle Marche - Palazzo Ducale di Urbino, mentre la Fondazione Cini a Venezia accoglierà dal 14 settembre una grande antologica dedicata a Emilio Isgrò. A Mantova, dal 6 ottobre a Palazzo Ducale, "Con nuova e stravagante maniera": in primo piano, i capolavori di Giulio Romano dal Louvre. A Palazzo Blu a Pisa spazio al "Futurismo!" in oltre duecento opere.