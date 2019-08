Drake pubblica raccolta Care Package

ROMA, 2 AGO - Sorpresa per i fan di Drake. Dopo "The Best In The World Pack", pubblicata in occasione della vittoria dei Toronto Raptors alle NBA Finals 2019, il rapper canadese ha pubblicato "Care Package". Si tratta di una raccolta di brani dell'artista incisi nel corso della sua carriera e particolarmente amati dai fan, ma che fino a oggi non erano mai stati pubblicati ufficialmente. La pubblicazione avviene a pochi giorni dall'OVO Fest (4-5 agosto), festival organizzato dal rapper, che si tiene tutti gli anni nella sua città natale, Toronto. Drake ha dato l'annuncio a sorpresa con un post su Instagram, scrivendo ai propri follower "Alcuni dei nostri momenti più importanti passati insieme sono adesso disponibili in un unico pacchetto. Care Package." "Care Package" segue il successo di "Scorpion", l'album che ha battuto ogni record: nelle prime ore di uscita ha raggiunto oltre 132 milioni di stream e in una sola settimana ha superato il miliardo di stream globali.