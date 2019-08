Chiuso a Cagliari Laura Biagio Stadi

CAGLIARI, 2 AGO - Laura Pausini e Biagio Antonacci. Ma anche Fiorello e Paola Cortellesi. Sì è concluso così a Cagliari, con una grande festa e due ospiti speciali, l'intenso tour che portato i cantanti di "Iris" e "La solitudine" in giro per un mese tra penisola e isole. Trascinando sotto il palco decine di migliaia di fan. Ieri in Sardegna erano circa ventimila. Tra loro anche Eleonora, la ragazza "speciale" che ha potuto cantare, immergersi nei pezzi di Laura e Biagio e godere di una serata magica grazie all'interessamento di Insula Events che rinnovando la collaborazione con Friends& Partners ha organizzato il concerto a Cagliari. Un concerto curato nei minimi dettagli, dalla intro con i segreti e i rituali del backstage ai bis. Uno spettacolo che è scivolato via, intenso e senza soste, per oltre tre ore. D'altra parte bisognava accontentare tutti gli appassionati con i loro pezzi preferiti, magari anche in versione medley con i due protagonisti che si alternavano o cantavano insieme.