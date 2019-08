Sam Mendes racconta il 1917

ROMA, 1 AGO - Sam Mendes, il regista premio Oscar di Skyfall, Spectre e American Beauty, porta al cinema la sua singolare visione dell'anno cruciale della prima guerra mondiale, il 1917. Uscirà in Italia da 01 (ancora senza data) e si intitola '1917', scritto (e prodotto) dallo stesso Mendes con Krysty Wilson-Cairns. Al culmine della prima guerra mondiale, due giovani soldati britannici, Schofield (George MacKay di Captain Fantastic) e Blake (Dean-Charles Chapman di Game of Thrones) ricevono una missione apparentemente impossibile. In una corsa contro il tempo, devono attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio che arresterà un attacco mortale contro centinaia di soldati, tra cui il fratello di Blake. Nel cast anche Mark Strong, Andrew Scott, Richard Madden e anche Colin Firth e Benedict Cumberbatch. E' un'esclusiva per l'Italia di Leone Film con Rai Cinema