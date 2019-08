Capossela porta lo Sponz fest Sottaterra

ROMA, 1 AGO - "Questi dell'Alta Irpinia sono luoghi di frontiera, dove è il paesaggio naturale e umano a parlare. Un luogo dove ogni mattina si rinnova la creazione del mondo. C'è però anche un mondo del sottosuolo fatto da grotte, cunicoli e caverne scavate da millenni dall'uomo per trovarci riparo. E qui, abbiamo deciso di rifugiarsi per questo Sponz Fest. Sottaterra! Quando i tempi si fanno duri, quando le minacce si fanno più cupe, allora bisogna ritirarsi e fortificarsi per venire nuovamente alla luce". Al riparo in una grotta, in diretta Facebook, Vinicio Capossela ha presentato l'edizione 2019, la settima, dello Sponz Festival, che ha ideato e dirige, in programma in Alta Irpinia dal 19 al 25 agosto. Tema di quest'anno è "SottaTerra", "perché Sottaterra - spiega Vinicio - è la cura, il luogo delle radici, del riparo, della fertilità sotterranea, della conservazione della memoria. Fra gli ospiti a Calitri e comuni limitrofi, Enzo Avitabile, Chef Rubio, Livio Cori, Elio Germano, Mimmo Lucano, Neri Marcorè, Morgan.