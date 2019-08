Restauro Madonna cappella dogale Genova

GENOVA, 1 AGO - La statua della 'Madonna Regina di Genova', il capolavoro settecentesco opera dello Schiaffino che sovrasta l'altare nella Cappella dogale di Palazzo Ducale a Genova considerata simbolo della città, verrà restaurata grazie alla partnership tra Palazzo Ducale e la compagnia aerea Volotea. L'annuncio è stato dato stamani dal direttore di Palazzo Ducale Seren Bertolucci e dalla commercial country manager Italy di Volotea Valeria Rebasti. "Coinvolgere partner privati in importanti progetti di valorizzazione e conservazione del nostro patrimonio culturale - ha detto Bertolucci - diventa ogni giorno più necessario e non solo per una mera questione economia. E' importante soprattutto perchè è un forte segnale di partecipazione della società civile, è il riconoscimento che il bene culturale è di tutti e come tale va accompagnata con l'impegno in prima persona". La Cappella del Doge è uno straordinario esempio di barocco genovese: sopravvissuta all'incendio del 1777 e ai bombardamenti, è completamente decorata