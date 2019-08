Sammezzanno candidato monumenti rischio

FIRENZE, 1 AGO - Il Castello di Sammezzano di Reggello (Firenze), raro esempio di architettura orientalista dell'800 per iniziativa di Ferdinando Panciatichi Ximenes, è stato nuovamente candidato al '7 Most Endangered', il programma comunitario promosso da Europa Nostra che ha l'obiettivo di individuare i luoghi in pericolo presenti sul territorio europeo e mobilitare soggetti pubblici e privati affinché ne venga assicurato il recupero. La candidatura di Sammezzano, il cui esito si saprà nella primavera del 2020, è avvenuta nell'ambito di Save Sammezzano, campagna di sensibilizzazione internazionale per ottenere tutela, valorizzazione e fruibilità pubblica del castello e, spiega una nota, ha ottenuto il supporto ufficiale tra gli altri del ministero dei Beni culturali, della Regione Toscana e del Comune di Reggello.