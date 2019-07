Addio a Hal Prince, principe di Broadway

NEW YORK, 31 LUG - Broadway piange il suo principe. E' morto a 91 anni Harold Prince, meglio conosciuto come Hal Prince, produttore e regista di show di successo a Broadway come West Side Story, Il Fantasma dell'Opera e Cabaret. Secondo quanto scrivono i media americani, Prince è morto a Reykjavik in Islanda dopo una breve malattia. Definito il principe dei musical, Al Prince aveva ricevuto 21 Tony Award (l'Oscar del Teatro) diventando l'artista che ha ricevuto più volte questo premio. Newyorkese di nascita, iniziò la sua carriera neanche ventenne. Agli inizi degli anni '50 avviò una proficua collaborazione con il produttore Robert Griffith, con il quale produsse numerosi musical tra cui West Side Story. Negli anni '70 invece strinse un sodalizio artistico con il compositore Stephen Sondheim, dando vita a musical come Sweeney Todd che diresse anche. Fu inoltre regista di Evita e Il fantasma dell'Opera, entrambi di Andrew Lloyd Webber. L'ultimo lavoro risale al '17 quando diresse 'Prince of Broadway' sulla sua carriera