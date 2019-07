Bicentenario Melville, Moby Dick viaggia

ROMA, 31 LUG - La Balena bianca di Herman Melville continua a farci viaggiare tra inquietudine e sogno e a portare nuove ispirazioni. A 200 anni dalla nascita dell'autore di 'Moby Dick', il capolavoro dello scrittore e poeta nato il 1 agosto 1819 a New York, va in scena in un maestoso spettacolo del Teatro dei Venti, il 18 agosto in uno scenario particolare per il Festival delle Colline Geotermiche: a Larderello, nell'area di Pomarance, in provincia di Pisa, dopo il successo ottenuto a Londra e in Germania. La caccia del capodoglio Moby Dick che ossessiona il capitano Achab al comando della baleniera Pequod diventa, nella messa in scena ideata e diretta da Stefano Tè con adattamento drammaturgico di Giulio Sonno, l'inseguimento di un'illusione. "Moby Dick è un'illusione. Tutti credono di sapere cosa sia eppure nessuno lo sa" viene sottolineato nelle note di drammaturgia. Melville che trascorse una giovinezza avventurosa su mercantili e baleniere, non ebbe in vita il successo che meritava come scrittore.