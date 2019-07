Star lirica per ciak film Il Boemo

ROMA, 31 LUG - La star della lirica Philippe Jaroussky, il direttore d'orchestra Václav Luks, un film dal cast internazionale per la regia Petr Vaclav in una coproduzione Italia, Repubblica Ceca e Slovacchia. Più di 150 tra troupe attori, cantanti e musicisti vestono costumi settecenteschi in questi giorni a Como per girare al Teatro Sociale gran parte delle scene musicali del film "Il Boemo" con la regia di Petr Vaclav, un cast internazionale con l'orchestra dal vivo. Un gran dispiego di energie per una coproduzione Italia - Repubblica Ceca, che sarà destinata ai festival del cinema più importanti nel 2020. Un'invasione di Settecento a Como che arriverà tra più di un anno sul grande schermo. Il film ricostruisce le avventure del grande compositore settecentesco Josef Mysliveček, noto in Italia come Il divino Boemo, e al tempo più ricercato di Mozart da corti e teatri. La star della lirica Philippe Jaroussky, interpreterà le arie sotto la guida del direttore d'orchestra Lucks, mentre l'attore protagonista è Vojtěch Dyk