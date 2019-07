Nevermind, cinque storie paradossali

ROMA, 30 LUG - Una volta c'erano i film a episodi per raccontare l'Italia con ironia, si rideva, ma ci si riconosceva anche, oggi c'è invece 'Nevermind' di Eros Puglielli. Ovvero quasi la stessa formula, ma con un'anima irriverente, surreale, grottesca, un'anima comunque senza troppa speranza più aderente ai tempi di oggi. Il film, già presentato alla Festa di Roma, con Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio e Alberto Molinari, in sala dal primo agosto con Minerva Pictures segue le vite di cinque persone, cinque protagonisti che vivono appunto nel segno del paradosso. Tra questi un facoltoso avvocato con un'abitudine 'molto' particolare quanto intima; una babysitter alle prese con un nuovo inquietante lavoro, accudire un bambino che non c'è; un vecchio amico d'infanzia dal torbido e ottuso presente; un cuoco con un'ossessione che non gli da tregua e, infine, uno psicologo perseguitato da un carro attrezzi e dalla smemoratezza.