Sciopero troupe, fermi set cinema e tv

ROMA, 30 LUG - Scioperano le troupe, si fermano i set di film e serie tv: lo annunciano Slc-Cgil e Fistel-Cisl. La mobilitazione si terrà il 31 luglio, il 7 e l'8 agosto. "Troppe le distanze nella trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro - spiegano i sindacati - in merito ai minimi sindacali richiesti dal sindacato ed ai livelli inquadramentali richiesti per alcune figure, considerati essenziali dai lavoratori stessi". Tra i set che si fermeranno, quelli delle serie 'Vite in fuga', 'Sei bellissima' di Andrea Molaioli, 'Nero a metà 2' di Marco Pontecorvo, 'Summertime' ispirata a 'Tre metri sopra il cielo' di Federico Moccia, 'La guerra è finita' di Michele Soavi, 'Il commissario Ricciardi' di Alessandro D'Alatri e 'Tutto un altro mondo' di Gianluca Tavarelli e dei film 'Odio l'estate' di Massimo Venier (con Aldo Giovanni e Giacomo), 'I migliori anni', 'E' per il tuo bene' di Rolando Ravello. "Ulteriori tre giornate di sciopero verranno effettuate ad agosto e verranno comunicate successivamente".