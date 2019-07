Concrete Genie, videogioco contro bulli

ROMA, 30 LUG - In una città ormai abbandonata, inghiottita dalle tenebre e covo di una banda di bulli, l'unica salvezza è la colorata creatività di un ragazzino, 'armato' di un pennello e un album da disegno. Concrete Genie, il videogioco PS4 sviluppato dal giovanissimo studio californiano PixelOpus, è un manifesto contro il bullismo ed un richiamo al rispetto dell'altro e dell'ambiente. Ambientato a Denska, cupissima città portuale ormai abbandonata a sé stessa, il videogioco di casa Sony affida ad un giovane ragazzo la speranza nel futuro. Vittima dei bulli di quartiere, che gli strappano via i fogli del suo preziosissimo album da disegno, Ash - questo il suo nome - potrà fare affidamento solo sulla sua fantasia per sconfiggere l'arroganza dei suoi coetanei. Ad aiutarlo saranno simpatiche creature che prenderanno vita dai suoi graffiti sui muri della città, squarciando così il buio ed il degrado con gli accesi colori della sua tavolozza.