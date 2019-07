Civiltà etrusca in mostra a Bologna

BOLOGNA, 30 LUG - A distanza di 20 anni dalle grandi mostre di Bologna e Venezia, il Museo Civico Archeologico di Bologna annuncia un ambizioso progetto espositivo dedicato alla civiltà etrusca, in cui saranno riuniti circa mille oggetti provenienti da 60 musei ed enti italiani e internazionali. 'Etruschi. Viaggio nelle terre dei Rasna' è una mostra progettata da Istituzione Bologna Musei-Museo Civico Archeologico, in collaborazione con la Cattedra di Etruscologia e Antichità Italiche dell'Università di Bologna, e realizzata da Electa. L'esposizione, aperta dal 7 dicembre al 24 maggio 2020, vuole essere un viaggio nelle terre degli Etruschi tra archeologia e paesaggi sorprendenti e metterà in risalto le novità di scavo e di ricerca sulla storia di uno dei più importanti popoli dell'Italia antica. La mostra dialogherà anche con la ricchissima sezione etrusca del museo, che testimonia il ruolo di primo piano di Bologna etrusca, costituendo, quindi, l'ideale appendice al percorso di visita dell'esposizione temporanea.