Chaplin apre Giornate del Muto

PORDENONE, 30 LUG - Sarà The Kid (Il monello) di Charles Chaplin, accompagnato dall'orchestra, ad aprire la 38/a edizione delle Giornate del Cinema Muto, in programma al teatro Verdi di Pordenone dal 5 al 12 ottobre. Orchestra anche in chiusura di festival per un altro titolo leggendario: The Lodger (Il pensionante, 1927) di Alfred Hitchcock, film ad alta tensione ambientato nella nebbia di Londra, con un ambiguo e affascinante Ivor Novello. Il terzo evento orchestrale, in programma mercoledì 9 ottobre, è Oblomok imperii (Un frammento d'impero), capolavoro del 1929 del regista sovietico Fridrikh Ermler, metafora dei mutamenti avvenuti nell'Urss degli anni '20. Il più grande divo del western muto, William S. Hart, sarà invece al centro della personale, e tornano protagoniste le Nasty Women con nuovi titoli all'interno della sezione dedicata alle origini dello slapstick europeo. Protagoniste, saranno poi le due vedette francesi, Suzanne Grandais e la mitica Mistinguett. (ANSA).