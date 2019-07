25 anni di Friends, a Ny apre negozio

NEW YORK, 30 LUG - Friends compie 25 anni e per celebrare l'anniversario a New York apre un pop up store. Lo spazio verra' inaugurato a Soho e avrà due ingressi, uno dedicato ad un'esperienza a 365 gradi in una delle serie più fortunate della storia della televisione mentre l'altra è un negozio. Lo store, curato dalla Warner Bros., aprirà i battenti il 7 settembre e sarà aperto per un mese. La parte dedicata alla full immersion ricrea anche il set, ossia l'appartamento a New York di Joey e Chandler e il bar Central Perk. Friends fu creata da David Crane e Marta Kauffman e trasmessa su NBC dal 22 settembre 1994 al 6 maggio 2004 per un totale di dieci stagioni. La serie ruota attorno a un gruppo di sei amici a Manhattan, i ragazzi Ross, Chandler e Joey, e le ragazze Rachel, Monica e Phoebe.