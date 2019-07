Muti dirige 'Nozze di Figaro' a Ravenna

RAVENNA, 30 LUG - "Un regalo che Mozart fa al repertorio italiano": 'Le nozze di Figaro' è protagonista del concerto del 31 luglio al Teatro Alighieri di Ravenna, quando Riccardo Muti dirigerà la sua Orchestra Giovanile Luigi Cherubini e il cast di cantanti in una selezione di brani del titolo mozartiano. A questo caposaldo della letteratura musicale è stato dedicato l'intenso percorso di studio, aperto al pubblico e ai giovani direttori e maestri collaboratori selezionati, della quinta edizione dell'Italian Opera Academy. Il concerto, proposto anche al Teatro Galli di Rimini il 3 agosto alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, vuole testimoniare - dice Muti - "quanto Mozart non solo parlasse e conoscesse l'italiano, ma avesse capito fino in fondo l'incedere tipico della nostra pronuncia, la melodia e il ritmo delle parole, il filo espressivo che attraversa le frasi". Il 2 agosto all'Alighieri saranno invece i giovani direttori ad alternarsi sul podio per il secondo dei concerti finali.