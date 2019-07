Chiara Ferragni, la vita fuori dai post

ROMA, 29 LUG - Tappeti rossi ne ha fatti tanti, invitata alle sfilate di moda più importanti, questa volta forse avrà un'emozione in più Chiara Ferragni, 32 anni, imprenditrice italiana di successo e top influencer da 17 milioni di follower su Instagram. S'intitola Chiara Ferragni Unposted il film documentario di Elisa Amoruso che è tra i titoli più attesi della Mostra del cinema di Venezia (28 agosto - 7 settembre), fuori dal concorso (Sconfini). Prodotto da Francesco Melzi di MeMo Films con Rai Cinema, sarà in sala in Italia come evento speciale il 17-18-19 settembre distribuito da 01 Distribution. Bisogna chiarire che è autobiografico: voleva riuscire a far emergere "il vero me, senza filtri" ossia "la mia storia, quella di una ragazza che ha fatto un sogno e che ci ha davvero creduto", ha detto a The Hollywood Reporter. "Tutti online pensano di conoscerla, ma non sanno davvero chi sia la vera Chiara", ha detto la Amoruso a ThR. Il titolo Chiara Ferragni, Unposted non è casuale: storia della blogger fuori dai post.