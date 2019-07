Ex-Otago, festa a Genova il 15 febbraio

ROMA, 29 LUG - Il 15 febbraio a Genova sarà festa. Gli Ex-Otago celebreranno il loro anno d'oro, partito dal Festival di Sanremo, con "Belìn che bravi", il loro live più importante di sempre all'Rds Stadium della loro città. "Questa di Genova è una tappa obbligata, perché la musica degli Ex-Otago parla da sempre di questi luoghi: non vediamo l'ora di far vivere Corochinato (l'ultimo album della band, ndr) nella sua città di nascita, assieme a tutte le persone che ci hanno ispirato e che ne fanno parte. Sarà uno spettacolo unico, in cui uniremo tutte le meravigliose esperienze del tour primaverile ed estivo. Promettiamo di regalarvi uno splendido ricordo!", dicono i cinque ragazzi.