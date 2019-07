Giappone in mostra a Pinacoteca Agnelli

TORINO, 29 LUG - La Pinacoteca Agnelli di Torino, con il Boston Museum of Fine Arts, propone un 'Viaggio nel Giappone che cambia'. Protagonisti della mostra, in programma dal 19 ottobre al 16 febbraio, i grandi maestri ottocenteschi Katsushika Hokusai e Utagawa Hiroshige, in dialogo con Kawase Hasui, pittore attivo fino a metà degli anni Cinquanta del 900, nominato 'Tesoro nazionale vivente' nel 1956. L'esposizione è curata da Rossella Menegazzo, docente di storia dell'Arte dell'Asia Orientale dell'Università di Milano, e Sarah Thompson, curatrice del Boston Museum of Fine Arts. Main partner è Fiat. La mostra presenta una selezione di circa cento silografie. Al centro, il mondo artistico di un Paese che tra fine Ottocento e inizio Novecento subisce un'enorme trasformazione sotto l'influenza dell'Occidente. Così il 'mondo fluttuante' dei primi due maestri scivola in una società che aspira ai canoni artistici europei, di cui è testimone il terzo.