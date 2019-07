Sole 'amico', la tintarella in sicurezza

ROMA, 29 LUG - "L'overdose di raggi solari va assolutamente evitata, mentre il sole non va demonizzato" dice il dermatologo Antonino Di Pietro a proposito dei rischi della tintarella selvaggia e sulla sicurezza nell'uso dei prodotti solari per la salute e per l'ambiente. Per fornire consigli sulla corretta esposizione al sole, proteggendo in modo adeguato pelle e occhi è disponibile gratuitamente su App Store e Google Play, Sole Amico, l'app realizzata da Cosmetica Italia e Commissione Difesa Vista. Una "overdose" di raggi solari, soprattutto quando non ci esponiamo da molto tempo, può cogliere il nostro organismo impreparato: qui entrano in gioco i solari - spiega Di Pietro - sempre indispensabili e soprattutto con un alto fattore di protezione nei primi giorni di esposizione. L'esposizione poi va correlata con il proprio fototipo, carta d'identità della pelle che indica la reazione della cute ai raggi ultravioletti. E anche 'categorie': anziani e neonati devono prestare maggiore attenzione".