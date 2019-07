20 anni di Summer Jamboree con Los Lobos

ANCONA, 29 LUG - Venti anni di Summer Jamboree concentrati in 12 giorni di Rock and Roll, dal 31 luglio all'11 agosto, con tre giorni di prefestival (31, 1, 2). Sta per iniziare il XX Festival Internazionale di Musica e Cultura dell'America anni '40 e '50 che come ogni estate richiama nella città di Senigallia (Ancona) migliaia di appassionati da tutto il mondo. Tra le stelle dell'epoca che hanno scritto la storia del Rock and Roll, quest'anno spiccano Jimmy Gallagher (7 agosto) e Jimmy Clanton (8 agosto). Attesi anche i Los Lobos, gli autori della celebra 'La Bamba': saranno la punta di diamante del Big Hawaiian Party on The Beach, la più attesa festa a piedi nudi in spiaggia, che si svolgerà il 5 agosto. Tra i must del Festival c'è il Burlesque Show and Cabaret che quest'anno torna al Teatro La Fenice la notte del 9 agosto. Protagonista, la più prestigiosa artista burlesque d'Inghilterra, Miss Betsy Rose UK.