Tutte le danze popolari a Terreinazione

ROMA, 29 LUG - La musica popolare dai primi anni del 2000 a oggi è balzata al centro degli eventi estivi coinvolgendo i grandi nomi del rock e del pop mondiale. Ma non è stata "raccontata" tutta, se la più fortunata è stata la taranta, sono tante altre le danze, accompagnate da suoni e ritmi dei nostri antenati, che vanno ancora ri-scoperte. Tarantella Garganica, la Pizzica Bassa Murgia e Alto Salento, il saltarello di Amatrice, la Ballarella Ciociara: sono solo alcune delle tarantelle meno conosciute dello stivale, quelle non ancora cavalcate e trasformate in "pop contemporaneo" nell'ultimo decennio, protagoniste di una 4 giorni no-stop che si prepara a invadere la nota città dei Papi, Anagni, in provincia di Frosinone con Terreinazione, dal 1 al 4 agosto. La Ciociaria fa da palcoscenico a musicisti e cantanti del mediterraneo, una orchestra popolare multietnica che nasce da un'idea dell'associazione di promozione sociale Cotula, con il coordinamento del direttore artistico musicale e musicista Giuliano Gabriele.