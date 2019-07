The Quake, disaster movie scandinavo

(ANSA) ROMA 28 LUG - I disaster movie non sono affatto monopolio del Usa. A misurarsi con questo genere va forte anche la Scandinavia, almeno se si considera 'The Quake - Il terremoto del secolo' di John Andreas Andersen nelle sale italiane dall'8 agosto, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures. Ispirato al terremoto che ha colpito Oslo nel lontano 1904 e sequel "spirituale" del bellissimo The Wave di Roar Uthaug del 2015, il film è un action thriller che unisce agli annunciati disastri naturali propri al genere, quelli esistenziali dei personaggi. È il caso del protagonista, il geologo Kristian Elkjord (Kristoffer Joner), un uomo introverso e dalla faccia triste. E' sempre più convinto che Oslo sia minacciata da un imminente catastrofico terremoto che potrebbe coinvolgere anche la sua famiglia e che ha la potenza di distruggere l'intera città. "La mia speranza è che questo film conduca lo spettatore in un viaggio pieno di azione, avvincente sotto il punto di vista emotivo e visivo" dice il regista norvegese.