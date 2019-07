Acciaroli,cultura per contaminare movida

ACCIAROLI-POLLICA (SALERNO), 28 LUG - Un appuntamento per dare un contributo "ad una indispensabile ricostruzione culturale e di rapporti veri" contro il "decadimento complessivo che si registra in ampi strati della società e la pervasività dei nuovi media. Vogliamo che la cultura contamini la movida estiva". Così, nelle parole del sindaco di Pollica (Salerno), Stefano Pisani, la kermesse 'Immaginare il futuro', prima edizione dal 2 al 4 agosto del festival letterario internazionale che ha come carattere quello di essere un "festival di letterature resistenti" e che si terrà nella frazione di Acciaroli, sulla costa cilentana. Un progetto nato da un'idea del gruppo di Left Wing e del Comune di Pollica, prodotto e finanziato dalla Regione Campania con la Scabec per la direzione artistica di Flavio Soriga, Alessandro Mazzarelli e Nicola Muscas. Tre giorni con Mario Martone, Karina Sainz Borgo, Valeria Parrella, Massimo Cirri, Roberta Scorrenese, Elvira Mujčič, Annalisa Camilli, Christian Raimo, Luca Restivo.