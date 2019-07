Gianni Togni torna con Futuro improvviso

ROMA, 28 LUG - Dopo tre anni di lavoro, Gianni Togni è pronto a pubblicare il nuovo album: il 20 settembre esce "Futuro improvviso" (etichetta Acquarello), distribuito da Self (CD e LP) e da Believe in digitale. "Futuro improvviso" contiene 10 canzoni di pop alternativo e altre tracce speciali, registrate in analogico. La colorata grafica di copertina è realizzata da Federico Romanazzo.