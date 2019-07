Al San Carlo a Napoli ciak per Ricciardi

ROMA, 27 LUG - A Napoli tra i palchi del San Carlo, uno dei teatri più belli e antichi del mondo, che ammalio' Stendhal nel suo Grand Tour, si gira in questi giorni la nuova serie Rai Il Commissario Ricciardi. Tratta dai romanzi di Maurizio de Giovanni (Einaudi) e diretta da Alessandro D'Alatri, è ambientata nel 1932 e segue le indagini di Luigi Alfredo Ricciardi, commissario di Napoli, interpretato da Lino Guanciale. Coprodotta da Rai Fiction e Clemart, andrà in onda nella prossima stagione su Rai1. Per le riprese il Teatro si è trasformato in un set: nella prestigiosa sala e sui palchi tutti rigorosamente in costume anni '30 e sul palcoscenico le scene pittoriche, come si usava al tempo, di Cavalleria Rusticana. "Napoli - dice Eleonora Andreatta di Rai Fiction - è un paesaggio e uno spirito troppo spesso consegnati ai luoghi comuni, al contrario un commissario come Ricciardi, per certi versi misterioso e arcaico, ne è un fedele interprete che ne svela il complesso fascino e le contraddizioni".