I Clean Bandit illuminano la C.Smeralda

PORTO CERVO, 27 LUG - Non solo un concerto, quello dei Clean Bandit al Cala di Volpe, uno degli hotel di lusso di Marriot Costa Smeralda, ma un vero e proprio evento che ha illuminato la notte in questo angolo di paradiso, in Gallura, da oltre 50 anni regno del jet set internazionale. Dalla cena esclusiva a bordo piscina ai fuochi d'artificio finali, sino al dj set di Anfisa Letyago che ha fatto ballare i 500 fortunati ospiti della serata. Un evento riservato ai facoltosi turisti che frequentano la Costa Smeralda, questa volta con meno vip dello spettacolo rispetto agli anni precedenti, attesi perĂ² ad agosto, quando il 12, sullo stesso palco, si esibiranno Rita Ora e Jess Glynne. Loro, i Clean Bandit, entrano in scena alle 23 in punto, per l'unica data italiana del tour a dieci anni dalla nascita. La Band inglese che ha raggiunto il successo mondiale con le ballatissime hit come Rather be e Rockabye, sale sul palco con i tre componenti storici Jack Patterson, Luke Patterson, Grace Chatto.