'Radio Bruno Estate' in piazza a Modena

MODENA, 26 LUG - Da chi 'gioca in casa', Filippo Neviani in arte Nek, agli ospiti internazionali come Lp e Ofenbach. In mezzo, il top della musica leggera e pop italiana: Francesco Renga, Max Pezzali, Loredana Bertè, Baby K, Francesco Gabbani, Annalisa, Emis Killa, Paola Turci, Mr.Rain, Emma Muscat e Biondo. E uno sguardo al futuro, con due talenti: Roberta Francomano e Matteo Camellini. E' il cast di 'Radio Bruno Estate 2019', in programma lunedì 29 luglio in piazza Roma a Modena, iniziativa nata in collaborazione fra l'emittente più ascoltata in Emilia-Romagna e il Comune, nell'ambito dell'Estate Modenese 2019. Ideatore è l'editore Gianni Prandi che, dal '93 ad oggi, lo ha fatto diventare uno degli appuntamenti musicali più attesi dell'estate italiana. La tappa modenese del tour (lo scorso anno in totale circa 100mila spettatori) arriva dopo le date di Cesenatico, Mantova e Cremona; conclusione il 6 settembre in Toscana, per la prima volta a Prato. Radio Bruno ha oltre 700mila ascoltatori nel giorno medio.