Gemitaiz e Madman,due date nei palasport

ROMA, 26 LUG - Gemitaiz & Madman torneranno a esibirsi insieme il prossimo anno. I due rapper saranno i protagonisti di due live nei palasport: il 10 marzo a Roma, il 16 a Milano. Un'occasione per ripercorrere la storia musicale dei due artisti. Prevendite al via dal 29 luglio. "Veleno 7", il nuovo singolo di Gemitaiz & Madman, uscito a giugno e certificato oro da Fimi/Gfk Italia, è l'ultimo tassello della collaborazione tra i due: con 1,824,280 stream per "Veleno 7" in sole 24 ore, hanno battuto il record nazionale di stream giornalieri per un singolo brano su Spotify, contando a oggi oltre 18,5 milioni di ascolti. Veleno 7 è il settimo capitolo della saga partita nel 2009 e che nel 2016 ha dato vita a "Veleno 6", brano che dalla sua uscita su Spotify non ha mai lasciato la classifica Top200 Italia, conquistando anche una certificazione doppio platino.