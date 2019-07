Kevin Spacey festeggia 60 anni

NEW YORK, 25 LUG - Kevin Spacey festeggia il 26 luglio 60 anni preparandosi alla riscossa. Il divo premio Oscar nel 2000 per "American Beauty" e' arrivato al giro di boa della terza eta' mentre almeno una delle nubi giudiziarie che si sono addensate sulla sua carriera a partire dall'ottobre 2017 si e' dissolta. La procura del Massachusetts ha da poco lasciato cadere le accuse di aver molestato un barista diciottenne di un locale dell'isola di Nantucket. Il caso era l'unico a livello penale contro il divo e l'archiviazione ha fatto suonar campanelli d'allarme per i procuratori che stanno cercando di incastrarlo negli Usa come in Gran Bretagna, dove il protagonista di "House of Cards" e' stato direttore artistico dell'Old Vic dal 2004 al 2015. Se adesso "potrebbe tornare a lavorare", come ha pronosticato "Variety" secondo cui ci sarebbe almeno uno sceneggiatore candidato agli Oscar che vorrebbe l'attore nel cast, i guai con la giustizia per Spacey non sono comunque finiti.